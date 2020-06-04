«Комментатор, стоя у гроба, отказался от фильма». Кино про Маслаченко востребовано на Украине, но не в России

Документальное кино про Владимира Маслаченко оказалось востребованным на Украине, но не в России.

Обозреватель «СЭ» Юрий Голышак взял большое интервью у известного документалиста Евгения Богатырева. Режиссер рассказал множество интересных историй — про Татьяну Тарасову и Ирину Роднину, про Василия Сталина и спортивную семью Буре, про ведьм и колдунов, которые то помогали, то мешали знаменитым атлетам, и про многое другое. Полную версию разговора опубликуем в ближайшее время, а пока — вот отрывок.

Он посвящен легендарному вратарю и комментатору Владимиру Маслаченко, про которого Богатырев снял документальное кино «Человек свободного стиля». Автор фильма раскрыл подробности, почему ленту была показана на Украине, но не дошла до зрителя в России.

— Вы говорили про теплые отношения с Маслаченко. Кажется, ваш фильм про него увидела Украина. Но не Россия.

— Это история! Наши отношения с Маслаченко начались, когда я работал в «Неделе»...

— У этой «Недели» тираж был под три миллиона.

— Накануне выхода номера мы засиживались в редакции до часу ночи. А редакция была окно в окно с театром Ленком. Когда выходили, на улице стояло две очереди: одна дожидалась билетов в театр, другая — в киоск на Пушкинской за «Неделей». Обвивая весь корпус «Известий». Вот тогда и подружились с Маслаченко — который как раз закончил карьеру вратаря и пробовал себя как комментатор. Был настолько доброжелательным!

— Когда сняли фильм о нем?

— В 2006-м. Получили грант от министерства культуры. Поехал в Сиде, где проводили турнир в его честь. Дорабатывали в Москве. Мне кажется, название отражало суть Володи — «Человек свободного стиля».

— В точку.

— Он же и фристайлом занимался, под парусом ходил, на доске... Все пробовал! Но вот случилось несчастье, он скончался — я на похороны взял «Бетакам» с фильмом. Который снят, но еще нигде не показан. Кроме фестивалей, где собрал призы. Думаю — предложу кому-то из телевизионщиков...

— Бесплатно?

— Разумеется! Какие деньги? Это вообще не про документальное кино. Здесь не заработаешь. Прямо у гроба подхожу к популярному тогда футбольному комментатору. Который тогда работал главным редактором. Говорю: «Вот, если интересно — покажите...»

— Что услышали в ответ?

— Он человек высокий — и посмотрел на меня свысока: «Думаете, вы один умеете снимать кино?» — «Я ничего не думаю. Просто здесь уникальные кадры. Человек раскрылся — когда рядом не было посторонних».

— Это все у гроба?

— Да! Вот, Владимир Никитич лежит. Все прилюдно — не где-то за углом. Я был ошарашен, честно говоря. Все это услышали два человека. Подошли, представились — один из государственной компании «Украина», другой с телеканала «Футбол». Тоже украинского. Говорят: «Сочтем за честь показать фильм о нашем земляке...» Даже заплатили фантастические деньги студии!

— Это сколько же — можно назвать?

— Почему нет? Четыре тысячи долларов. Для бедной Украины — когда некоторые наши каналы... Ладно, не буду говорить.

— Уж скажите.

— Считают — там за честь показать бесплатно!

— Даже бесплатно не берут?

— Некоторые каналы — да. А вот «Матч ТВ» к ним не относится. Там платят. Ну, неважно! Просто у нас нет такого бизнеса — «документальное кино».

— Как прошел фильм в Украине?

— С фантастическим успехом. Показывали много раз, куча отзывов. Душа радовалась.

— Как посмотреть в России?

— Не представляю. В YouTube его нет.