Дочь Алдонина и Началовой будет жить с бабушкой и дедушкой по матери

Мать бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Евгения Алдония Елена заявила, что дочь футболиста и Юлии Началовой будет жить с родителями матери.

Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Юлия Началова и Евгений Алдонин состояли в браке с 2006 по 2011 год. Пара воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

– Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой по матери. Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо, – передает Vokrug "КП" слова Елены Алдониной.

Ранее сам Алдонин заявил, что никакие варианты опеки над ребенком не рассматривает и будет воспитывать дочь сам.

"Самое тяжелое – разговор с дочерью". Алдонин откровенно о смерти Началовой