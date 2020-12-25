Адвокат Александр Добровинский, который входит в состав защиты футбольного арбитра Никиты Данченкова, высказался о судебном деле в отношении экс-хавбека сборной России Романа Широкова.

«Уверен, суд вынесет справедливое решение по этому делу. Остается только надеяться, что реакция на это решение у Романа Широкова будет не такой, какой была с судьей Никитой Данченковым. Потому что мне страшно от того, что Роман может быть сделать с судьей, если приговор ему не понравится, как не понравился неназначенный пенальти», — прокомментировал Добровинский.

В августе 2020-го 39-летний Широков избил Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Сергей Баюшкин)