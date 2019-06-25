Дмитрий Сычев защитил диплом ВШЭ по спортивному менеджменту

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев защитил диплом Высшей школы экономики по спортивному менеджменту. Тема диплома - "Модель строительтва специализированной футбольной академии в Московской области в рамках государственно-частного партнерства".
В Инстаграме Сычев выразил надежду, что ему удастся реализовать проект "во благо российского футбола".
Сычев завершил карьеру в 2018 году в составе дубля "Локомотива" - "Казанки".
Перед вами дипломированный специалист FIFA и Высшей Школы Экономики по спортивному менеджменту. Это было непростое,но увлекательное,интересное и полезнейшее обучение! Нашей огненной командой Дримтим @alexa_amo @malykh1 @ymamochkin защитили отличный проект диплома и,надеюсь,получится его реализовать во благо Российского футбола. Хочется сказать спасибо руководству проекта в лице Дмитрия Левоновича Кузнецова,наших строгих,но справедливых Елены Викторовны Алексеевой и Марии Сергеевны Моисеевой за терпение и веру в нас! Всем однокурсникам,с которыми стали одной семьей и вместе прошли этот путь,который не забудется никогда! Вперёд к новым высотам и целям!!! 👨🎓👨🎓👨🎓#fifacies #вшэ #выпусник #диплом