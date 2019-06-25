Дмитрий Сычев защитил диплом ВШЭ по спортивному менеджменту

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев защитил диплом Высшей школы экономики по спортивному менеджменту. Тема диплома - "Модель строительтва специализированной футбольной академии в Московской области в рамках государственно-частного партнерства".

В Инстаграме Сычев выразил надежду, что ему удастся реализовать проект "во благо российского футбола".

Сычев завершил карьеру в 2018 году в составе дубля "Локомотива" - "Казанки".