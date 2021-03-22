Дмитрий Сычев принял участие во Всероссийском фестивале «Футбол в школе»

22 марта в рамках старта 2-го этапа Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» в московской школе № 2109 состоялась встреча учащихся с бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России Дмитрием Сычевым и полузащитницей сборной России Надеждой Смирновой.

Как сообщает сайт РФС, ученики приняли участие в «Футбольной карусели» — круговой тренировке с несколькими упражнениями, выполняя их вместе с Дмитрием и Надеждой. После этого дети разделились на команды и провели несколько матчей.

Также школьники спросили известных футболистов об их кумирах и любимых клубах, методах справляться с волнением и страхами, хобби, кулинарных предпочтениях и о многом другом. В завершение встречи Сычев и Смирнова подписали фотокарточки для всех желающих и сфотографировались с участниками фестиваля.

Следующая встреча со школьниками в подобном формате состоится 26 марта в МОБУ СОШ № 100 г. Сочи — накануне отборочного матча ЧМ-2022 Россия — Словения. Мастер-класс для детей проведут экс-игроки сборной России Динияр Билялетдинов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов и Дмитрий Сычев.