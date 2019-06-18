Дмитрий Сычев - о завершении карьеры: "Я на паузе"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев в интервью "Известиям" признался, что пока не завершил карьеру. 35-летний россиянин с 2018 года находится без клуба после того, как закончился его контракт с "Казанкой"​.

– Вы так и не заявляли официально об окончании профессиональной карьеры. Что можете сказать об этом сейчас?

– Я на паузе. Если предложения появятся, я их рассмотрю.

Сычев отказался комментировать расширение РПЛ //

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