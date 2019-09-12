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Дмитрий Сенников — о травле школьника с прической Ибрагимовича: «Носи эту прическу, где угодно, но не в школе»

07:52
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Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы из-за своей прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на любимого игрока Златана Ибрагимовича.

— Была в моей жизни такая история, — сказал Сенников в эфире «Пятого канала». — У нас ребята в 80-х годах отрастили длинные волосы. Наш тренер просто их отчислил из футбольной команды, им пришлось переходить в другую. Они слушали Metallica, носили длинные волосы. Тренер им сказал: «Подстрижетесь, будете тренироваться». Они не хотели и перешли в другой клуб. Есть свои правила, дисциплина. Возможно, в школе должны быть какие-то правила. Ты носи эту прическу, где угодно, но не в школе.

Красноярского школьника прессуют за прическу Ибрагимовича. Россияне пишут Златану с просьбой помочь

Дополнительная информация

https://www.5-tv.ru/news/264173/cempion-rfpofutbolu-rasskazal-kak-ego-tovarisej-isklucili-izkomandy-izza-priceski/

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