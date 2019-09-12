Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы из-за своей прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на любимого игрока Златана Ибрагимовича.

— Была в моей жизни такая история, — сказал Сенников в эфире «Пятого канала». — У нас ребята в 80-х годах отрастили длинные волосы. Наш тренер просто их отчислил из футбольной команды, им пришлось переходить в другую. Они слушали Metallica, носили длинные волосы. Тренер им сказал: «Подстрижетесь, будете тренироваться». Они не хотели и перешли в другой клуб. Есть свои правила, дисциплина. Возможно, в школе должны быть какие-то правила. Ты носи эту прическу, где угодно, но не в школе.

Красноярского школьника прессуют за прическу Ибрагимовича. Россияне пишут Златану с просьбой помочь