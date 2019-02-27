Динияр Билялетдинов - о продолжении карьеры: "Решение пока не принято"

Бывший полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов в интервью пресс-службе РФС отметил, что надеется продолжить карьеру. 34-летний хавбек ранее покинул литовский "Тракай".

– Недавно вы покинули литовский "Тракай". Определились, что дальше?

– Решение пока не принято. Трансферные "окна" закрылись, поэтому веду самоподготовку, чтобы в случае подходящего варианта сразу "нырнуть" туда.

– Рассматриваете только заграничные варианты?

– В России "окно" уже закрыто, поэтому хотелось бы попробовать себя в каком-то еще чемпионате.

– В одном из интервью вы рассказывали про экзотический вариант с Индией.

– Да, но дело в том, что у них сейчас заканчивается чемпионат и стартует плей-офф. Сезон там начинается в августе, а подготовка - в начале лета. Поэтому не было смысла дергаться ради пары игр.