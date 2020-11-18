«Динамо» с Самедовым и Булыкиным в составе выиграло ветеранский турнир памяти Бескова

В манеже Академии «Спартак» имени Федора Черенкова состоялся ветеранский турнир, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения Константина Бескова. В турнире приняли участие ветераны «Спартака», «Динамо» и сборной России. Соперники сыграли по разу между собой, каждая встреча длилась по 20 минут.

Победителем турнира стали динамовцы, набравшие четыре очка.

«Динамо» — «Спартак» — 3:0

Голы: Булыкин (1:0). Корчагин (2:0). Корчагин (3:0).

Сборная России — «Спартак» — 3:3

Голы: Медведев (1:0). Головской (1:1). Ширко (1:2). Белый (2:2). Поздняков (2:3). Кузнецов (3:3)

Сборная России — «Динамо» — 0:0

В составе «Спартака» играли: Поздняков, Вл. Букиевский, Хлестов, Кужлев, Мамедов, Головской, Шавло, Поздняков Шмаров, Кечинов, Ширко, Летунов.

За «Динамо» сыграли: Сметанин, Колодин, Некрасов, Лосев, Клюев, Самедов, Ментюков, Смирнов, Аюпов, Булыкин, Гришин, Долгов, Ромащенко, Корчагин.

В состав сборной России вошли: Тверянкин, Осколков, Кузнецов, Шмарко, Корноухов, Яхимович, Новгородов, Кулик, Кирьяков, Медведев, Белый. (Олег Кошелев)