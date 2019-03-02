"Динамо" обыграло "Уфу" в матче молодежных команд

"Динамо" выиграло у "Уфы" (2:1) в матче 18-го тура молодежного первенства России.
В составе победителей дубль сделал Илья Гоманюк. У "Урала" отличился Руслан Хазиев. После удаления Азамата Засеева на 62-й минуте хозяева заканчивали матч в меньшинстве. "Динамо" набрало 32 очка и занимает пятое место. У "Урала" 18 очков и 12-я позиция.
Молодежное первенство России
18-й тур
"Уфа - мол." (Уфа) - "Динамо - мол." (Москва) - 1:2 (1:0)
Голы: Хазиев, 33 (1:0). Гоманюк, 60 (1:1). Гоманюк, 79 (1:2).
Удаление: Засеев (Уфа - мол.), 62.
Судья: Шеметов (Ульяновск).
2 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".
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