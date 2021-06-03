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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Девять футболистов «Зенита» вошли в символическую сборную сезона ЮФЛ-2

20:00

Юношеская футбольная лига совместно с редакцией Transfermarkt объявили сборную лучших игроков ЮФЛ-2 сезона-2020/21.

Вратарь: Богдан Москвичев («Зенит»).

Защитники: Юрий Коледин, Илья Кирш, Евгений Тоневицкий (все — «Зенит»), Владимир Ярлыков («Краснодар»).

Полузащитники: Никита Вершинин, Илья Родионов, Кирилл Столбов (все — «Зенит»).

Нападающие: Евгений Пшенников, Аким Белохонов (оба — «Зенит»), Иван Зазвонкин («Динамо»).

Также был выбран лучший игрок ЮФЛ-2 сезона-2020/21 — Аким Белохонов (нападающий «Зенита»). Лучшим тренером признан Дмитрий Поляков («Зенит»).

В расширенный состав сборной вошли:

Вратари: Даниил Голиков («Краснодар»), Роман Мазаев («Мастер-Сатурн»).

Защитники: Михаил Каменев («Зенит»), Руслан Чобанов, Руслан Бабаян, Владимир Ярлыков (все — «Краснодар»), Артем Гуца («Мастер-Сатурн»).

Полузащитники: Абдулло Джебов, Семен Семенов (оба — «Мастер-Сатурн»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»).

Нападающие: Артем Быковский («Мастер-Сатурн»), Павел Мелешин («Спартак»), Никита Лузан («Зенит»).

Дополнительная информация:

https://yflrussia.ru/posts/1051551

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