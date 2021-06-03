Девять футболистов «Зенита» вошли в символическую сборную сезона ЮФЛ-2
Юношеская футбольная лига совместно с редакцией Transfermarkt объявили сборную лучших игроков ЮФЛ-2 сезона-2020/21.
Вратарь: Богдан Москвичев («Зенит»).
Защитники: Юрий Коледин, Илья Кирш, Евгений Тоневицкий (все — «Зенит»), Владимир Ярлыков («Краснодар»).
Полузащитники: Никита Вершинин, Илья Родионов, Кирилл Столбов (все — «Зенит»).
Нападающие: Евгений Пшенников, Аким Белохонов (оба — «Зенит»), Иван Зазвонкин («Динамо»).
Также был выбран лучший игрок ЮФЛ-2 сезона-2020/21 — Аким Белохонов (нападающий «Зенита»). Лучшим тренером признан Дмитрий Поляков («Зенит»).
В расширенный состав сборной вошли:
Вратари: Даниил Голиков («Краснодар»), Роман Мазаев («Мастер-Сатурн»).
Защитники: Михаил Каменев («Зенит»), Руслан Чобанов, Руслан Бабаян, Владимир Ярлыков (все — «Краснодар»), Артем Гуца («Мастер-Сатурн»).
Полузащитники: Абдулло Джебов, Семен Семенов (оба — «Мастер-Сатурн»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»).
Нападающие: Артем Быковский («Мастер-Сатурн»), Павел Мелешин («Спартак»), Никита Лузан («Зенит»).
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