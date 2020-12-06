Депутат Милонов предложит губернатору Ростовской области переименовать стадион в честь Понедельника

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «СЭ» заявил, что предложит губернатору Ростовской области Василию Голубеву переименовать «Ростов-Арену» в честь легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который скончался 5 декабря.

— Думаю, лучше всего будет назвать спортивный объект именем Виктора Понедельника, — заявил «СЭ» Милонов. — У нас стадионы часто называют в честь футбольных клубов. Я все понимаю и очень уважаю команды, но строятся они часто не за деньги клубов, а за государственные.

Считаю, что стадионы должны называться в честь наших легендарных футболистов. А то скоро наши молодые болельщики и знать не будут, что среди великих игроков есть те, кто носил русские имена. В наших клубах сейчас по-русски почти никто не разговаривает. Поэтому было бы правильно переименовать стадион в честь Понедельника — это уважительно и достойно, — считает Милонов.

— Готов ли я выступить с такой инициативой? «Ростов-Арена имени Виктора Понедельника» — было бы отлично! Хотя, вообще сочетание слов «Ростов-Арена» — это глупо, копирование названий на западный манер. Это не соответствует нормам русского языка. Те, кто называет объекты таким образом, видимо, плохо учились в школе. «Ростов-Арена» — это не по-русски. Нужно — арена «Ростов». Пусть будет ростовская арена имени великого футболиста Виктора Понедельника. Готов предложить губернатору Ростова подумать об этом, — заявил Милонов.

В составе сборной СССР Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.

(Севастиан Терлецкий)