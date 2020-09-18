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Дело Широкова передали в ГУМВД по Москве

12:33
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Александр Островский, адвокат бывшего полузащитнка сборной России Романа Широкова, сообщил, что дело об избиении судьи Никиты Данченкова передано в ГУМВД по Москве.

— Уголовное дело по статье 115 УК РФ изъято из производства ОВД «Сокольники» и передано в производство управления дознания ГУ МВД по Москве, — приводит слова Островского РИА Новости.

Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200918/shirokov-1577433755.html

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