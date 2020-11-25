Данченков официально отказался от рассмотрения суда над Широковым в особом порядке

Потерпевший Никита Данченков, которого во время любительского матча ударил экс-капитан сборной России Роман Широков, официально уведомил суд о том, что он отказывается от рассмотрения дела в особом порядке. (Севастиан Терлецкий)

Заявление Никиты Данченкова. Фото «СЭ»

Заявление Никиты Данченкова. Фото «СЭ»

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым проходит сегодня, 25 ноября.