«Дадим бой». РФС дал 5 советов в борьбе с коронавирусом

РФС в своем официальном Twitter опубликовал пять советов по борьбе с коронавирусом.

Речь идет о мытье рук, чихании и кашле в согнутый локоть, отсутствии прикосновений к лицу, cохранении метровой дистанции от чихающих и кашляющих людей, а также нахождении дома в случае плохого самочувствия.

ФИФА рекомендует пять простых правил по борьбе с коронавирусом. Соблюдайте их. pic.twitter.com/LFQNwUB8Ou — РФС (@rfsruofficial) March 30, 2020

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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