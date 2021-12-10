«Что я, дурак и совсем осёл?» Как Олег Блохин отчитал молодого журналиста
Известный советский журналист Сергей Шмитько в интервью «СЭ» рассказал историю про знаменитого нападающего Олега Блохина.
— Как-то у Блохина даже спрашиваю: «Олег, ты чего постоянно такой раздраженный?» Все время бурчит! А тут переодевается после матча, я рядом сижу. Снимает гетры — и мне дурно становится.
— Ноги увидели?
— Эти ноги — красно-синие! Все разбито! Думаю: как же так? Стало ясно, почему он мрачный, — если каждый день получает в одно и то же место... Смотрит на меня в упор: «А кому это нужно? Скажи! Вот кому?» Я это на всю жизнь запомнил. В этот момент подходит молодой репортерчик. Местный, робкий. Даже не интервью от Олега нужно, а минута внимания. Только-только выиграли Кубок Кубков, Блохин — первая звезда. Подсовывает Олегу какой-то листочек. Текст, набитый на машинке. Уже написал за Блохина ответы на все вопросы: «Это был очень ответственный матч, мы...»
— Ну и ну.
— А так было принято по тем временам...
— Так что Блохин?
— Блохин даже не обернулся: «Ничего я подписывать не буду! Что я, дурак? Совсем осёл? Сам ничего сказать не могу?» Грубо так. Мальчишку как ветром сдуло. Олег надевает что-то гражданское — и негромко: «Ну вот. Теперь скажут — Блоха зазнался...» Все он понимал!
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