«Что я, дурак и совсем осёл?» Как Олег Блохин отчитал молодого журналиста

Известный советский журналист Сергей Шмитько в интервью «СЭ» рассказал историю про знаменитого нападающего Олега Блохина.

— Как-то у Блохина даже спрашиваю: «Олег, ты чего постоянно такой раздраженный?» Все время бурчит! А тут переодевается после матча, я рядом сижу. Снимает гетры — и мне дурно становится.

— Ноги увидели?

— Эти ноги — красно-синие! Все разбито! Думаю: как же так? Стало ясно, почему он мрачный, — если каждый день получает в одно и то же место... Смотрит на меня в упор: «А кому это нужно? Скажи! Вот кому?» Я это на всю жизнь запомнил. В этот момент подходит молодой репортерчик. Местный, робкий. Даже не интервью от Олега нужно, а минута внимания. Только-только выиграли Кубок Кубков, Блохин — первая звезда. Подсовывает Олегу какой-то листочек. Текст, набитый на машинке. Уже написал за Блохина ответы на все вопросы: «Это был очень ответственный матч, мы...»

— Ну и ну.

— А так было принято по тем временам...

— Так что Блохин?

— Блохин даже не обернулся: «Ничего я подписывать не буду! Что я, дурак? Совсем осёл? Сам ничего сказать не могу?» Грубо так. Мальчишку как ветром сдуло. Олег надевает что-то гражданское — и негромко: «Ну вот. Теперь скажут — Блоха зазнался...» Все он понимал!