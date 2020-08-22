Член исполкома РФС прокомментировал слова адвоката, который обвинил Широкова в покушении на убийство

Президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал «СЭ» заявление представляющего интересы футбольного судьи Никиты Данченкова адвоката Александра Островского.

Островский сказал, что экс-капитан сборной России Роман Широков совершил в отношение арбитра покушение на убийство во время матча любительского турнира.

— К сожалению, адвокаты часто пиарятся на известных людях, — заявил Анохин. — В первую очередь, нужно обойтись без скоропалительных и жестких заявлений, а разобраться в ситуации и понять, как не допустить повторения случившегося. Судья действительно пострадал, и ему нужно помочь. Однако и Роману Широкову нужно понять себя — зачем он это сделал. (Евгений Белоусов)