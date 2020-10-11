Четвертый тур ЮФЛ: «Зенит» одержал победу над ЦСКА и продлил победную серию до 4-х матчей

10 октября состоялся 4-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матчи между «Академией Коноплёва» и «Рубином», СШОР «Зенит» и «Спартаком», «Ростовом» и «Мастер-Сатурном» были отменены из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков команд «Академия Коноплёва», СШОР «Зенит» и «Ростов».

В центральной игре тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» победу со счетом 1:3 одержали гости и подтвердили свое лидерство в турнирной таблице. В составе команде из Санкт-Петербурга голами отметились Даниил Кузнецов, Александр Емельянов и Руслан Хайлоев. У хозяев единственный мяч забил Георгий Мархолия.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ФШМ — «Строгино» — 0:2

«Чертаново» — «Локомотив» — 1:1

«Динамо» — «Краснодар» — 2:1

ЮФЛ-2

ФШМ — «Строгино» — 2:1

«Чертаново» — «Локомотив» — 0:2

ЦСКА — «Зенит» — 2:7

«Динамо» — «Краснодар» — 1:2

Следующий тур ЮФЛ пройдет 14 октября.