Четвертый тур ЮФЛ: «Зенит» одержал победу над ЦСКА и продлил победную серию до 4-х матчей
10 октября состоялся 4-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матчи между «Академией Коноплёва» и «Рубином», СШОР «Зенит» и «Спартаком», «Ростовом» и «Мастер-Сатурном» были отменены из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков команд «Академия Коноплёва», СШОР «Зенит» и «Ростов».
В центральной игре тура между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» победу со счетом 1:3 одержали гости и подтвердили свое лидерство в турнирной таблице. В составе команде из Санкт-Петербурга голами отметились Даниил Кузнецов, Александр Емельянов и Руслан Хайлоев. У хозяев единственный мяч забил Георгий Мархолия.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
ФШМ — «Строгино» — 0:2
«Чертаново» — «Локомотив» — 1:1
«Динамо» — «Краснодар» — 2:1
ЮФЛ-2
ФШМ — «Строгино» — 2:1
«Чертаново» — «Локомотив» — 0:2
ЦСКА — «Зенит» — 2:7
«Динамо» — «Краснодар» — 1:2
Следующий тур ЮФЛ пройдет 14 октября.
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