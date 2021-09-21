Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Про деньги. Хочется спросить не про сумму, а про решение. Когда вы встретились с Александром Дюковым и приняли решение, что в сборной вы идете дальше каждый своим путем, вы отказались от крупной суммы, которую РФС должен был вам выплатить. Вы, когда ехали на встречу, наверняка уже думали, что может быть вариант «остаюсь» или «уйду», нет?

— Я не думал, потому что я еду на встречу и не знаю, что на этой встрече будет. Давайте эту тему оставим. Еще раз повторяю: есть ситуация, которую мы в ту или иную сторону решили. Пожелал сборной удачи, все идут своей дорогой. Жизнь покажет. Главное, чтобы были результаты, которые мы наметили.

— Давайте тогда про другую сборную, сборную Ирака, которая вышла на вас практически сразу после того, как вы сказали, что уходите из сборной, поблагодарили болельщиков, РФС и команду. Почему нет? Это далеко?

— Нет, это не далеко. Во-первых, если чисто предметный разговор вести, это было после там получаса, когда уже было понятно, что я хожу в моем кабинете, кстати, в РФС мы встречались с представителем, которого уполномочили со мной переговорить. Естественно, я сказал, что не готов, потому что, чтобы что-то начать новое, это сборная или клуб, надо понять, что было сделано, это надо проанализировать, так не бывает, это не в нашем стиле, что ли. Потому что это было бы, с одной стороны, безответственно к тому клубу или сборной, которую ты примешь. Естественно, самое главное перед собой, потому что невозможно решать другие задачи, не проанализировав то, что было до того. А анализ — он идет, вот уже два месяца прошло, естественно, мы и с футбольной общественностью, я там был недавно в Австрии, там Джоване Элбер и Клаус Аугенталер, которые за нами смотрели. Мы давние друзья, и поэтому они тоже какие-то вещи подсказали. Надо сказать, правильные вещи, которые мне, во всяком случае, дадут понять, в какую сторону дальше двигаться в современном футболе, потому что, хотим мы или нет, со стороны часто бывает виднее.

8 июля 2021 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.