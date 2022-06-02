Широков был удален после матча детских команд «Строгино» — «Родина» в Москве

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков был удален после матча детских команд «Строгино» — «Родина».

Широков является начальником команды «Строгино», которая проиграла «Родине» со счетом 0:1.

Судя по кадрам видео, после финального свистка экс-хавбек «Зенита» подошел к главному арбитру встречи. После длительного диалога рефери показал Широкову прямую красную карточку.

В турнирной таблице первенства Москвы среди спортшкол «Строгино» занимает последнее место, проиграв 5 из 6 матча.