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Сегодня, 22:49

Широков был удален после матча детских команд «Строгино» — «Родина» в Москве

Читать «СЭ» в
Скриншот видеозаписи матча.
Фото Москомспорт.Видеотрансляции

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков был удален после матча детских команд «Строгино» — «Родина».

Широков является начальником команды «Строгино», которая проиграла «Родине» со счетом 0:1.

Судя по кадрам видео, после финального свистка экс-хавбек «Зенита» подошел к главному арбитру встречи. После длительного диалога рефери показал Широкову прямую красную карточку.

В турнирной таблице первенства Москвы среди спортшкол «Строгино» занимает последнее место, проиграв 5 из 6 матча.

Источник: https://youtu.be/ngmF7cyrznw?t=22404

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 0
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Роман Широков
Футбол
ФК Зенит
ФК Родина
ФК Строгино
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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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