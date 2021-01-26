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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Бывший игрок «Сатурна» избил полицейских

12:58

Бывший футболист «Сатурна» и ростовского СКА Константин Ионов избил полицейских, которые остановили его для проверки документов, сообщает РЕН ТВ.

Пьяного Ионова и его приятеля остановили на улице Энергетиков в подмосковной Шатуре. Общение футболиста и сотрудников правоохранительных органов закончилось дракой. Ионов дважды ударил по лицу старшего сержанта, а лейтенанта ударил по голове. Медэкспертиза обнаружила у полицейских ушибы мягких тканей.

Бывший нападающий клуба премьер-лиги занимается тренерской деятельностью в Егорьевске. 37-летний Ионов завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Последним его клубом была «Энергия», выступающая в любительских лигах.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/795747-futbolist-izbil-politseiskikh-ostanovivshikh-ego-dlia-proverki-dokumentov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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