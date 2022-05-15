Бывший генеральный директор «Чертаново» Ларин ответил на вопрос о ходе судебного дела

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о ходе судебных разбирательств.

«В данный момент идут судебные заседания. Не знаю, когда ждать развязки. Не могу сказать. Возможный итог? Не хотелось бы загадывать. Будет то, что будет», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее стало известно, что следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере.

В следственно-процессуальных документах отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452.094.543 рубля, а в 2020 году — 382.900.254 рубля.