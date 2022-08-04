Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Могу спокойно сыграть во второй лиге!»

Бывший директор «Чертаново» футболист «БроукБойз» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался о своем дебюте в медиафутболе.

«Я пять лет не играл на большом поле. Очень тяжело. Почти все забыл. Но я получил кучу положительных эмоций, потому что футбол в медиалиге — настоящий и искренний. В этом главное отличие от профессионального. Поэтому я получил большое удовольствие. Счастлив оказаться одним из «Броуков». Этот лозунг «Нас не сломать, мы и так поломаны», считаю, ко мне полностью подходит.

Поэтому не случайно выбор пал на эту команду. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Даже не знаю, за какой возраст «Чертаново» мог бы сыграть. Мне сейчас почти пятьдесят лет. Могу спокойно сыграть во второй лиге!" - сказал Ларин «СЭ».

Ранее сообщалось о том, что экс-директор «Чертаново» стал советником медиафутбольной команды «БроукБойз».