Бывшие игроки «Крыльев» ждут публичных извинений от Шамханова, иначе подадут на него в суд

Бывшие футболисты «Крыльев Советов» Карен Дохоян и Виталий Булыга, к которым присоединился Денис Ковба, в ответе на скандальное интервью экс-спортивного директора клуба Авалу Шамханова в «Разговоре по пятницам» заявили, что рассматривают возможность иска в суд на Шамханова, если он в ближайшее время не принесет извинения.

— Сейчас разговариваю по этому поводу со своими адвокатами, — сказал Дохоян в интервью «СЭ». — Безусловно, какие-то меры мы будем предпринимать. Он рассказывает все с точностью до наоборот! Чем бы это ни объяснялось, Шамханов позволил себе низкий и дешевый поступок. Вдвойне поразительно, что Авалу — человек с Кавказа, а на Кавказе за свои слова принято отвечать. В ближайшее время жду от него публичных извинений.

Булыга подтвердил, что игроки «Крыльев» по-прежнему общаются и дружат, находятся на постоянной связи друг с другом и будут принимать совместное решение.

Ранее, 26 января, экс-футболисты самарского клуба рассказали, как бывший спортивный директор приказал им сдать матч во Владивостоке в 2006 году.

(Игорь Рабинер)