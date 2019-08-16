Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонии и взыскали с него 198 миллиардов

Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии бывшего владельца «Кубани» Олега Мкртчана, сообщает «РИА Новости». Он был признан виновным в хищении кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, с Мкртчана взыскали 198 миллиардов рублей.

«Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» («дочка» ВЭБа) удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек», — огласил решение судья Олег Музыченко.