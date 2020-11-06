Бывшего игрока «Мордовии» и молодежной сборной Азербайджана избили в Москве

Бывший футболист «Мордовии» и молодежной сборной Азербайджана Ален Аскеров был избит в Москве, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, Аскеров обратился в больницу вечером 5 ноября. Врачи диагностировали у него сильное сотрясение мозга, после чего оставили его в клинике и сообщили о случившемся в полицию. Сообщается, что сам футболист заявил, что знаком со своим обидчиком, но не стал называть его имени.

Последним клубом Аскерова была азербайджанская «Габала», которую он покинул в 2018 году.