Бывшая жена Кержакова назвала его самую сексуальную часть тела

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда сборной России и тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, рассказала об их отношениях. По словам Миланы, они с Кержаковым впервые поцеловались через четыре месяца после знакомства, а самой сексуальной частью тела футболиста она назвала пресс.

— У меня никогда не было такого, чтобы одна история имела место повторяться дважды, — цитирует wday.ru Милану. — Например, первый поцелуй с моим бывшим мужем произошел спустя четыре месяца после нашего знакомства. И мне сложно объяснить, чем это было вызвано, просто для меня это было на тот момент очень трепетное отношение, и я очень боялась его нарушить чем-либо, даже поцелуем. Не знаю, как это было у него, но по крайней мере он меня в этом поддерживал и не давил.

— Какая часть тела партнера вам кажется наиболее сексуальной?

— У моего бывшего мужа был очень красивый пресс, поэтому, наверное, мне запомнилось это. Но это не имеет большого значения, опять-таки, когда ты любишь человека, ты любишь его полностью, вне зависимости от того, красивые ли у него пресс, руки, ноги.