Бывшая жена Кержакова: «Когда выносили гроб с отцом, Саша сказал: «Он так для меня ничего и не сделал»

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова рассказала об их совместной жизни. Она вспомнила эпизод на похоронах своего отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Политик умер 4 апреля 2017 года. Через шесть дней Тюльпанова родила ребенка. Позднее супруги развелись. Фрагмент биографической книги экс-супруги футболиста опубликовало издание «СтарХит».

«Я сидела на полу в торговом центре, пока не пришел Саша и не повез меня домой, — написала Тюльпанова. — Мне было очень страшно туда идти. Приехали папины коллеги. Вместо слов соболезнования, за редким исключением, они начали говорить, какое количество неких акций принадлежит нам, а какое — им. Мама была абсолютно потерянной. Я считаю, что она не восстановилась до сих пор.

Хотелось лечь, уснуть и никогда не вспоминать об этом. Это было 4 апреля, а 6-го — его похоронили. Очень много людей пришло поддержать нас. Было совершенно невозможно видеть этого человека в гробу, с зашитой головой...

Помню, как заплакал мой брат. Я не видела, чтобы он плакал, за все на тот момент двенадцать лет его жизни. Это было самое тяжелое время для нашей семьи. Я надеялась, что за моими плечами стоит Саша, что мы не одни. Но как же глубоко я ошибалась...

Когда выносили гроб, он сказал: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал». Фраза резанула и запомнилась, но в тот момент я не могла до конца оценить весь ее цинизм. А 10 апреля у меня начались схватки".