Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Об этом в Instagram сообщила ее мать, Наталья Сарычева.

По словам Сарычевой, Казьмина провела 8 дней в реанимации, из них 4 — в искусственной коме. У Казьминой диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.

Аршавин и Казьмина состояли в браке с 2016 по 2019 год. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения.