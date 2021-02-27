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Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме

09:45
Алиса Казьмина. Фото Instagram
Алиса Казьмина. Фото Instagram

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Об этом в Instagram сообщила ее мать, Наталья Сарычева.

По словам Сарычевой, Казьмина провела 8 дней в реанимации, из них 4 — в искусственной коме. У Казьминой диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.

Публикация от Сарычева Наталия (@sarycheva_nataliia)

Аршавин и Казьмина состояли в браке с 2016 по 2019 год. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения.

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