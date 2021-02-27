Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Об этом в Instagram сообщила ее мать, Наталья Сарычева.
По словам Сарычевой, Казьмина провела 8 дней в реанимации, из них 4 — в искусственной коме. У Казьминой диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.
Аршавин и Казьмина состояли в браке с 2016 по 2019 год. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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