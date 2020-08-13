Бывшая жена Аршавина: «Если бы не я, у него бы и миллиона долларов не было»

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, ведущая Первого канала Юлия Барановская рассказала, как повлияла на зарплату игрока.

— Когда мы познакомились, у него не было контракта даже, его на лавке оставляли, никуда не выпускали, — рассказала в шоу на YouTube Барановская. — Когда ему пришел миллион долларов? Это я ему шепнула. Он хотел попросить меньше, а я говорю: «Ты что, больной? Проси три». Думаю, эти три миллиона пришли лет через пять после нашего знакомства. Если бы меня не было, то и миллиона у него не было.

Отношения Аршавина и Барановской продлились с 2004 по 2013 год, у экс-супругов есть трое детей.