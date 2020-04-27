Быстров признался, что ему надоела самоизоляция

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Владимир Быстров сказал, что ему надоело сидеть на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Если продлят самоизоляцию на месяцок, то это будет жесть. Уже поднадоело, сказал Быстров в эфире Instagram с Александром Кержаковым.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.