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Борис Майоров: «Узнав о смерти Рейнгольда, я одурел! Он поздравлял меня сегодня утром!»

21:07
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Двукратный олимпийский чемпион, бывший игрок футбольного и легенда хоккейного «Спартака» Борис Майоров рассказал о Валерии Рейнгольде, ушедшем сегодня из жизни на 78-м году.

— Узнав о смерти Рейнгольда, я одурел просто! — сказал Майоров. — Мне он утром звонил, поздравлял меня с днем рождения. Утром сегодня! Представляете? Мы с ним вместе когда-то в 1961 году играли в футбол в команде мастеров под руководством Никиты Симоняна. Вечная память стойкому человеку и отличному футболисту. (Евгений Белоусов)

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