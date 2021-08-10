Болельщики обанкротившейся «Кубани» выкупили бренд клуба за 5 миллионов рублей

Общественная организация болельщиков и ветеранов «Кубани» выкупила эксклюзивное право на владение товарным знаком — цветной эмблемой ФК «Кубань».

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Объединенного клуба футбольных болельщиков, стоимость товарного знака составила 5 441 038 рублей 25 копеек и была в полном объеме оплачена со счета общественной организации, также был подписан договор купли-продажи.

Уточняется, что за месяц болельщики, ветераны и бывшие игроки клуба собрали чуть менее 4 млн. рублей. Некоторые из тех болельщиков-меценатов, кто безвозмездно отправил крупные суммы на выкуп герба, также выдали организации беспроцентный займ в размере около 1,5 млн. рублей.

Напомним, болельщики обанкротившегося ФК «Кубань"в апреле выиграли торги за эмблему клуба.

Монохромная эмблема футбольного клуба «Кубань» была выкуплена за 1 014 750 рублей.

После банкротства «Кубани» в Краснодаре спортивная общественность считает созданный «Урожай» правопреемником клуба с многолетней историей.