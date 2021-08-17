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Более 30 футболистов задержаны после массовой драки на турнире в Москве

10:13

34 футболиста были задержаны полицией в Москве во время мини-турнира дворовых команд, информирует «Мутко против». Как отмечается, все началось с обычного фола одного из игроков.

Звонок в отдел полиции поступил вечером 15 августа. По словам звонившего, на футбольном стадионе на Ереванской улице явно намечалась массовая драка. На место выехали два экипажа полиции. В какой то момент сотрудники полиции поняли, что сами не справятся, и им пришлось вызывать подкрепление. На место были отправлены еще девять экипажей и один автобус.

В итоге чемпионат был прерван, а более 30 человек были доставлены в ОВД «Царицыно».

«MVP турнира был назначен неизвестный, позвонивший в полицию», — отмечается в сообщении «Мутко против».

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Роман Шишов все материалы автора

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