Без флага и гимна. Сборная СНГ провела против США первый матч в истории

Сегодня, 25 января, исполнилось 29 лет первому в истории матчу сборной СНГ. Команда была собрана в 1992 году для подготовки к чемпионату Европы на базе сборной СССР.

Первым соперником сборной СНГ под руководством Анатолия Бышовца стала команда США. Игра состоялась в Майами и завершилась победой бывшей советской команды со счетом 1:0. Единственный мяч провел во втором тайме Ахрик Цвейба. С капитанской повязкой команду на поле вывел будущий главный тренер молодежной сборной России и «Спартака» Андрей Чернышов.

В качестве флага у сборной СНГ использовалось белое полотнище с буквами C.I.S. (Commonwealth of Independent States — Содружество Независимых Государств), а вместо гимна играл финал девятой симфонии Бетховена.

Сборная СНГ провела 10 матчей, из которых выиграла 3, проиграла 2 и 5 завершила вничью. После Евро-1992, на котором команда не смогла выйти из группы, она прекратила свое существование. В августе свою первую игру проводила уже сборная России под руководством Павла Садырина.

Товарищеский матч

США — СНГ — 0:1 (0:0)

Гол: Цвейба, 67.

Нереализованный пенальти: Бальбоа (США), 76.

СНГ: Харин, Чернышов, Цхададзе, Цвейба, Хлестов, Мандреко (Чугайнов, 63), Дм. Черышев (Ледяхов, 46), Пятницкий (Никифоров, 70), Сергеев, Кузнецов, Кирьяков.

Судья: Рауль Домингес (США).

25 января 1992 года. Майами.