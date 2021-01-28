BBC опубликовал статью о Черенкове: «Гений советского футбола, которого мир так и не увидел»

Авторитетное британское издание BBC опубликовало статью, посвященную бывшему советскому футболисту Федору Черенкову. В материале под названием «Гений советского футбола, которого мир так и не увидел» рассказывается об игре полузащитника и психологических проблемах, с которыми он боролся на протяжении карьеры.

В статье собраны воспоминания бывших одноклубников Черенкова: Сергея Родионова, Вагиза Хидиятулина, Сергея Шавло, а также его дочер Анастасии.

При этом автор статьи отмечает, что у Черенкова не было шансов заявить о себе на весь мир: тренер сборной СССР Валерий Лобановский не взял его ни на чемпионат мира-1986, ни четыре года спустя. Таким образом, многолетний капитан одной из лучших команд страны так и не сыграл на мировом первенстве.

Черенков скончался в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.