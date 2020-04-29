Аршавину интереснее играть в хоккей, чем в футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что сейчас он предпочитает играть в хоккей, а не в футбол.

— Хочу ли я играть в футбол? Я — нет. Я в хоккей больше хочу. Мне интереснее хоккей. В футбол иногда ходим играть по четвергах, но мне не интересно. Читаешь все на ход вперед, — сказал Аршавин в прямом эфире Instagram с Александром Кержаковым.

38-летний Андрей Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Сейчас он тренирует юношескую команду в Академии «Зенита».