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Аршавину интереснее играть в хоккей, чем в футбол

20:38
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что сейчас он предпочитает играть в хоккей, а не в футбол.

— Хочу ли я играть в футбол? Я — нет. Я в хоккей больше хочу. Мне интереснее хоккей. В футбол иногда ходим играть по четвергах, но мне не интересно. Читаешь все на ход вперед, — сказал Аршавин в прямом эфире Instagram с Александром Кержаковым.

38-летний Андрей Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Сейчас он тренирует юношескую команду в Академии «Зенита».

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