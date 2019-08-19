Аршавин показал три главных финта, которые должен уметь делать полевой игрок. Видео

Бывший нападающий «Зенита» и тренер клубной академии Андрей Аршавин показал юным питерским футболистам три главных, по его мнению, финта для полевого игрока.

— Первый финт — самый простой, и состоит в том, чтобы за счет корпуса дать понять защитнику, что ты якобы уходишь в одну сторону, а сам уходишь в другую, — рассказал Аршавин в видеоролике клубного телевидения. — Второй финт — «финт Зидана», который чаще всего используется в центре поля. Третий — «радуга», его можно использовать на фланге, когда нападающий хочет обыграть защитника один в один, он его перекидывает и просто убегает за счет скорости.