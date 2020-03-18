Аршавин подал в суд на свою бывшую жену. Он недоволен размером алиментов
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую. Его иск зарегистрирован в Савеловском районном суде Москвы.
Как указано в картотеке дел, иск бывшего футболиста был подан 6 февраля 2020 года. Судебное заседание назначено на 15.00 23 марта 2020 года .
«Стархит» сообщает, что Аршавин хочет уменьшить алименты на содержание их совместных троих детей. Барановская воспитывает двух сыновей и одну дочь — 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.
Когда игрок выступал за «Зенит», он платил около 5 миллионов рублей в месяц на содержание детей. В последние месяцы он платил около 300 тысяч, но теперь он хотел бы уменьшить и эту сумму из-за снижения доходов.
Дополнительная информация:
https://www.mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/civil/details/24631783-2009-4a79-8b08-5ae50e01a08a?participants=%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD