Арбитр Данченков рассказал, как Баста предлагал решить конфликт с Широковым

Судья Никита Данченков прокомментировал высказывания в свой адрес певца Василия Вакуленко, известного как Баста.

— Чья реакция на случившееся стала для вас самой неожиданной?

— Расскажу про негативную — высказывание Басты по судьям. Он высказывался и по поводу моей ситуации. Говорил, что мне не надо было идти подавать заявление, что можно было по-пацански все решить. Может, он живет по таким стереотипам, но я считаю, что это неправильно. (Севастиан Терлецкий)

Сегодня стало известно, что суд по делу Широкова перенесли на 4 декабря.