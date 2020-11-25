Арбитр Данченков рассказал, как Баста предлагал решить конфликт с Широковым
17:56
Судья Никита Данченков прокомментировал высказывания в свой адрес певца Василия Вакуленко, известного как Баста.
— Чья реакция на случившееся стала для вас самой неожиданной?
— Расскажу про негативную — высказывание Басты по судьям. Он высказывался и по поводу моей ситуации. Говорил, что мне не надо было идти подавать заявление, что можно было по-пацански все решить. Может, он живет по таким стереотипам, но я считаю, что это неправильно. (Севастиан Терлецкий)
Сегодня стало известно, что суд по делу Широкова перенесли на 4 декабря.
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