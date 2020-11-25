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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Арбитр Данченков рассказал, как Баста предлагал решить конфликт с Широковым

17:56
Никита Данченков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Данченков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Судья Никита Данченков прокомментировал высказывания в свой адрес певца Василия Вакуленко, известного как Баста.

— Чья реакция на случившееся стала для вас самой неожиданной?

— Расскажу про негативную — высказывание Басты по судьям. Он высказывался и по поводу моей ситуации. Говорил, что мне не надо было идти подавать заявление, что можно было по-пацански все решить. Может, он живет по таким стереотипам, но я считаю, что это неправильно. (Севастиан Терлецкий)

Сегодня стало известно, что суд по делу Широкова перенесли на 4 декабря.

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