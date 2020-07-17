Анзор Кавазашвили: «Прощаю Ловчеву всех «тараканов»

Легендарный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил, как в 1970 году «Спартак» сдал матч чемпионата СССР одесскому «Черноморцу» и рассказал об отношениях с экс-спартаковцем Евгением Ловчевым.

— Вы обиделись на Ловчева за рассказ о матче в Одессе, где в 1970-м «Спартак» сдал игру «Черноморцу».

— Меня задела фраза — дескать, не сомневался, что Анзор тогда взял деньги. Вот что у Ловчева в голове? Как я мог «взять», если все мячи ловил?! А главное, мы же вдвоем с Женькой, заподозрив неладное, подбежали в перерыве к Симоняну: «Никита Палыч, игра-то продана! Вы посмотрите, что ребята творят! В центральной зоне проходной двор!» Симонян к Старостину. Тот, как обычно, очки снял, платочком протер, покачал головой и произнес отчетливо: «Не может быть!»

— А дальше?

— Самое удивительное — ни тот, ни другой в перерыве команде ни слова не сказали! Будто ничего не произошло!

— Странно.

— Мне кажется, Симонян и Старостин просто не поверили, что такое возможно. В том «Спартаке» договорные матчи не играли. Но здесь совпало — нам уже ничего не надо, а «Черноморец» стоит на вылет.

— Логофет еще в Москве был в курсе — и соскочил. Не поехал в Одессу. Как же вас, авторитетного человека, не проинформировали?

— Потому что ребята знали — откажусь. Мараться не буду. Вот и решили втихую между собой раздербанить. Думали, откроют «шлагбаум» — и одесситы забьют, сколько нужно. Только забыли, что Анзор умеет мячи ловить.

— Полтора тайма тащили всё?

— Да! У нас с первых минут середина голая, атака за атакой, выходы один на один, удары в упор — я беру! В какой-то момент Женя Евлентьев, бывший нападающий «Спартака», крикнул: «Твою мать, ты что делаешь? Тебе не сказали, что деньги дали?!» — «Какие деньги?» Он сразу притих. Понял — я не в теме. Как и Ловчев с Папаевым.

— В отличие от Абрамова и Хусаинова?

— Давайте без фамилий. Все, кто это организовал, уже покойники. Не будем бередить их души на небесах... Да и «Черноморец» победа не спасла от вылета.

— Вы обронили — у Ловчева, мол, «тараканы» в голове. Это как?

— Постоянно увещеваю: «Женя, прежде чем сказать — подумай. А ты говоришь — потом думаешь. Чаще вообще не думаешь, пока по башке не дадут». Отношения умудряется испортить на ровном месте. Вот пример. Собрались со спартаковскими ветеранами отметить 40-летие чемпионства. Вел вечер Ловчев, для каждого из той команды у него нашлись теплые слова. И вдруг выдал: «А это наш Анзорчик, который мечтал стать президентом РФС, не раз участвовал в выборах, но неизменно проигрывал, набирал от силы один голос...» Хохотнул, а зал притих. Вскоре мы с женой встали, со всеми, кроме Ловчева, попрощались и уехали домой.

— Что Евгений Серафимович?

— Позвонил наутро: «Ты почему рано ушел?» Я завелся: «Ловчев, ты мудак? Совсем мозгов не хватает? Не понял, что сморозил?» — «Да вроде нормально все, поздравил...» — «Ты выставил меня неудачником!» — «Ой, Анзор, прости».

— А вы?

— «Женя, оскорбить меня в присутствии двухсот человек, а просить прощения наедине... Иди на *** [хрен]!» На следующий день он извинился через газету. Это его любимое занятие. Сначала ляпнет, затем кается. Так и со Смородской было, и с Галицким, и со мной.

— Сейчас не общаетесь?

— Да прекрасные отношения! Мы друзья! Я всё ему прощаю! Всех «тараканов»! После его рассказа про договорной матч в Одессе звоню: «Ты идиот! Сколько могу тебя прощать?!» А он смеется. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью «Разговор по пятницам» с Анзором Кавазашвили читайте здесь.