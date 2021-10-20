Андрей Канчельскис: «Лучше бы я тогда отдал деньги детскому дому, а не Бышовцу»

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис отреагировал на слова экс-главного тренера национальной команды Анатолия Бышовца о том, что его интервью журналисту Геннадию Орлову носило заказной характер. Напомним, что Канчельскис в программе на YouTube-канале Орлова заявил, что Бышовец брал с игроков деньги за попадание в сборную.

— Я не понял реакции Бышовца. Эти его заявления про «заказуху», про «предел человеческой мерзости»... Послушайте, могу вам еще раз повторить, что передавал деньги своему агенту, а тот — Бышовцу. Естественно, я сам ему их не передавал, — сказал Канчельскис. — Конкретную сумму называть сейчас не буду. Но если дело дойдет до разбирательств, то обязательно предоставлю факты. Не жалею о своих словах. Жалею о другом... Лучше бы я те деньги отдал детскому дому, а не ему. Вот это точно... Просто была определенная такса. Если другие сборники захотят, то тоже вам это подтвердят. Один футболист в итоге отказался платить и не поехал на чемпионат Европы. Официальная причина — «мозоль».

Что касается реакции Станислава Черчесова в интервью «СЭ» на мои слова, то я должен согласиться с его замечанием. С ним не работал, не знаю всего изнутри. Да, я не могу утверждать со стопроцентной уверенностью. Возможно, было сказано на эмоциях... Я ничего не утверждаю. Но просто сейчас в нашем футболе такое творится, что хочешь-не хочешь можно в какие-то истории и поверить... Выразил такое мнение, но...

Повторяю, Черчесов, конечно, прав: фактов нет, я с ним не работал. Мои футболисты тоже с ним не работали. У меня нет к нему претензий. Пусть он не обижается. Может быть, я действительно сказал это сгоряча под впечатлением всего того, что происходит в российском футболе — агенты, денежные дела и так далее.

А вот с Бышовцем я работал, поэтому и рассказал о той истории.