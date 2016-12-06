Андрей Будогосский: "Отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство"

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский отметил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ни разу не позволял себе претензии в адрес арбитров РФПЛ. В последних турах чемпионата России многие специалисты и команды были недовольны решениями арбитров.
- Если говорить об ошибках, здесь хотелось бы взвешенной реакции, - приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Потому что эмоции порой зашкаливают, а когда разбирается комиссия (контрольно-квалификационная комиссия РФС. – Прим. "СЭ") - это не комиссия имени Будогосского или Левникова, а комиссия РФС, - то не всегда решение специалистов совпадает с тем, что пишут СМИ или высказывают представители клубов. Кстати, отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство.
Xen1um
Вопреки, давай-давай, лепи оправдание вашему будущему проигрышу, сами не могут, но кто-то виноват, слабак.
14:11 6 декабря
Don
Вопреки, ростовский дурачок, иди готовься, скоро про ФНЛ будешь писать, твой середнячок Ростов скоро вернется туда откуда и вылез! А то один раз сверкнули, думаете небожителями стали, как были г...., так им и останетесь. А в Ростове вообще есть и должна быть только одна команда - СКА, у которой хоть какая-то история есть!
14:07 6 декабря
ЗЮК
Вопреки,жаль,что тебе мозги не обещали.
14:07 6 декабря
V0VaN
Вопреки А что ему жаловаться... Он наверняка знает, что Мутко уже пообещал Федуну ЛЧ в этом сезоне - долги отдает за помощь РФС..?. А Будогосский лучше бы признал, что дана команда тащить Спартак за уши на пьедестал любой ценой и избегать оценок судейских ошибок в сторону спартаковских, коих в каждом матче по десятку наберется. Но заметили, что Мутко уже не говорит о честном футболе и чемпионате, так как когда федуновских дам по весне возили по полю сидалищем - значит все идет как задумано..? 13:55 ==================================================================================================== начал было писать, но увидел мессагу 1в1 идентичную по смыслу))) согласен полностью))
14:06 6 декабря
Вопреки
А что ему жаловаться... Он наверняка знает, что Мутко уже пообещал Федуну ЛЧ в этом сезоне - долги отдает за помощь РФС..?. А Будогосский лучше бы признал, что дана команда тащить Спартак за уши на пьедестал любой ценой и избегать оценок судейских ошибок в сторону спартаковских, коих в каждом матче по десятку наберется. Но заметили, что Мутко уже не говорит о честном футболе и чемпионате, так как когда федуновских дам по весне возили по полю сидалищем - значит все идет как задумано..?
13:55 6 декабря