13:38 6 декабря | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Андрей Будогосский: "Отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство"

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Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский отметил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ни разу не позволял себе претензии в адрес арбитров РФПЛ. В последних турах чемпионата России многие специалисты и команды были недовольны решениями арбитров.

- Если говорить об ошибках, здесь хотелось бы взвешенной реакции, - приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Потому что эмоции порой зашкаливают, а когда разбирается комиссия (контрольно-квалификационная комиссия РФС. – Прим. "СЭ") - это не комиссия имени Будогосского или Левникова, а комиссия РФС, - то не всегда решение специалистов совпадает с тем, что пишут СМИ или высказывают представители клубов. Кстати, отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161206/1113316153.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Xen1um

Вопреки, давай-давай, лепи оправдание вашему будущему проигрышу, сами не могут, но кто-то виноват, слабак.

14:11 6 декабря

Don

Вопреки, ростовский дурачок, иди готовься, скоро про ФНЛ будешь писать, твой середнячок Ростов скоро вернется туда откуда и вылез! А то один раз сверкнули, думаете небожителями стали, как были г...., так им и останетесь. А в Ростове вообще есть и должна быть только одна команда - СКА, у которой хоть какая-то история есть!

14:07 6 декабря

ЗЮК

Вопреки,жаль,что тебе мозги не обещали.

14:07 6 декабря

V0VaN

Вопреки А что ему жаловаться... Он наверняка знает, что Мутко уже пообещал Федуну ЛЧ в этом сезоне - долги отдает за помощь РФС..?. А Будогосский лучше бы признал, что дана команда тащить Спартак за уши на пьедестал любой ценой и избегать оценок судейских ошибок в сторону спартаковских, коих в каждом матче по десятку наберется. Но заметили, что Мутко уже не говорит о честном футболе и чемпионате, так как когда федуновских дам по весне возили по полю сидалищем - значит все идет как задумано..? 13:55 ==================================================================================================== начал было писать, но увидел мессагу 1в1 идентичную по смыслу))) согласен полностью))

14:06 6 декабря

Вопреки

А что ему жаловаться... Он наверняка знает, что Мутко уже пообещал Федуну ЛЧ в этом сезоне - долги отдает за помощь РФС..?. А Будогосский лучше бы признал, что дана команда тащить Спартак за уши на пьедестал любой ценой и избегать оценок судейских ошибок в сторону спартаковских, коих в каждом матче по десятку наберется. Но заметили, что Мутко уже не говорит о честном футболе и чемпионате, так как когда федуновских дам по весне возили по полю сидалищем - значит все идет как задумано..?

13:55 6 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ