«Амкар» жив". Ретрогазета «разбудила» пермяков

Известный комментатор Константин Генич выложил фотографию старой пермской газеты с собственным интервью. До начала комментаторской карьеры Генич был профессиональным футболистом и три сезона защищал цвета «Амкара».

«Ребят, «Амкар», смотрите, что нашел», — написал Генич в Twitter.

Аккаунт пермского клуба ретвитнул фото, подписав «эх, было время» и добавив хэштег «АмкарЖив».

«Амкар» существовал с 1994 по 2018 год. По окончании сезона-2017/18 был расформирован.