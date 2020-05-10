«Амкар» жив". Ретрогазета «разбудила» пермяков
16:45
Известный комментатор Константин Генич выложил фотографию старой пермской газеты с собственным интервью. До начала комментаторской карьеры Генич был профессиональным футболистом и три сезона защищал цвета «Амкара».
«Ребят, «Амкар», смотрите, что нашел», — написал Генич в Twitter.
Аккаунт пермского клуба ретвитнул фото, подписав «эх, было время» и добавив хэштег «АмкарЖив».
Эх, было время) #АмкарЖив https://t.co/hbAZ0dNglV— ФК «Амкар» (@fc_amkar) May 10, 2020
«Амкар» существовал с 1994 по 2018 год. По окончании сезона-2017/18 был расформирован.