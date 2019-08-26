«Амкар» освободили от долга в 543 миллиона рублей перед пермскими властями

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) не стал менять решение нижестоящей инстанции, которая отказавшейся включить в реестр требований кредиторов обанкротившегося «Амкара» обязательства перед краевым министерством спорта на сумму более 543 миллионов рублей, cообщается на официальном сайте суда.

Основанием иска пермских влстей стала проверка расходования краевых денег клубом, которая выявила нарушения. В 2017 году клуб получил субсидии в размере 381,9 миллиона рублей, в 2018-м — 161,478 миллиона. Летом 2018 года «Амкар» прекратил свое существование после 14 сезонов в премьер-лиге.

Суды признали требования регионального минспорта необоснованными, поскольку пришли к выводу, что «Амкар» не нарушал условия предоставления субсидий.