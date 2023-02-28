Аленичев заявил, что с удовольствием примет участие в ретро-матче в Волгограде

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил «СЭ», что готов принять участие в ретро-матче в честь 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

«Вроде, планируется на 1 мая. Пока никто не звонил. Это все в планах, в проекте. Если будет — с удовольствием приму участие», — сказал Аленичев «СЭ».

Ретро-матч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).