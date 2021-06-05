Аленичев сделал ничью с Болгарией. Вратарь Филимонов забил

Сегодня в Москве в центре дворового футбола имени Гавриила Качалина состоялся товарищеский матч между сборными болельщиков России и Болгарии. Встреча, организованная при поддержке РФС, завершилась вничью — 3:3.

В составе нашей команды выступали звезды прошлого Егор Титов, Александр Филимонов, Алексей Смертин, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, тренер — Дмитрий Аленичев. За болгар на поле выходили полуфиналисты ЧМ-1994 Йордан Лечков и Эмил Костадинов.

Один из мячей россиян на счету Филимонова, совершившего проход от своих ворот и разыгравшего стенку с Титовым в чужой штрафной.

Игра, прошедшая в дружеской обстановке, предваряла вечерний контрольный матч Россия — Болгария, который состоится в 18.00 на «ВТБ Арене».

(Вячеслав Короткин)