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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Аленичев сделал ничью с Болгарией. Вратарь Филимонов забил

13:18
5 июня. Москва. Болельщики сборной России — болельщики сборной Болгарии — 3:3. Фото Вячеслав Короткин, «СЭ»
5 июня. Москва. Болельщики сборной России — болельщики сборной Болгарии — 3:3. Фото Вячеслав Короткин, «СЭ»
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Сегодня в Москве в центре дворового футбола имени Гавриила Качалина состоялся товарищеский матч между сборными болельщиков России и Болгарии. Встреча, организованная при поддержке РФС, завершилась вничью — 3:3.

В составе нашей команды выступали звезды прошлого Егор Титов, Александр Филимонов, Алексей Смертин, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, тренер — Дмитрий Аленичев. За болгар на поле выходили полуфиналисты ЧМ-1994 Йордан Лечков и Эмил Костадинов.

Один из мячей россиян на счету Филимонова, совершившего проход от своих ворот и разыгравшего стенку с Титовым в чужой штрафной.

Игра, прошедшая в дружеской обстановке, предваряла вечерний контрольный матч Россия — Болгария, который состоится в 18.00 на «ВТБ Арене».

(Вячеслав Короткин)

Россия — Болгария

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры