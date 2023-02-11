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«У своих ворот»

Сегодня, 11:12

Александр Мостовой рассказал, почему раньше не участвовал в Кубке Легенд

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от участия в «Кубке Легенд».

«Я и сам удивлен, почему раньше не участвовал в «Кубке Легенд», — цитирует «РБ Спорт» Мостового. — На начальном этапе турнира я еще жил в Испании и не мог приехать. А потом был немного далеко от этого турнира. Мешали и проблемы со спиной, она болела. Немного усугубил травму, играя в хоккей. Сейчас не в тонусе. В прошлом году мне звонил Егор Титов и звал сыграть на турнире. Я не сыграл по все той же причине — травма спины. Боюсь, и на турнире сейчас могу выйти, ударить — и остаться на площадке».

Кубок легенд-2023 пройдет с 10 по 12 февраля во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
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