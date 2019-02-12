Александр Дюков: "Волгограду необходимо развивать наследие ЧМ-2018"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с кандидатом в президенты РФС Александром Дюковым заявил, что власти области работают над созданием в регионе Академии футбола, развивая детско-юношеский и профессиональный спорт.

– Мы хотим создать в Волгоградской области хорошую Академию футбола, уже делаем серьезные шаги в этом направлении, начиная от наведения порядка в этом сегменте до реализации определенных планов, – приводит ТАСС слова Бочарова. – Намечен ряд программ поддержки массового детско-юношеского футбола, профессионального футбола. Для отбора в Академию детей, которые хотят связать с ним свою жизнь, мы будем развивать массовый детско-юношеский спорт в области.

Бочаров и Дюков обсудили совместные проекты и взаимодействие в рамках развития детско-юношеского и профессионального футбола. Кандидат в президенты РФС сообщил, что его предвыборная программа базируется на стратегии развития российского футбола до 2030 года. "Три основных направления работы – это детско-юношеский, массовый и профессиональный футбол, все они важны и взаимосвязаны. Особого внимания заслуживает детско-юношеский футбол, это база, без которой не будет ни сильной сборной, ни успешных профессиональных клубов, ни активного развития массового футбола", – сказал Дюков.

Губернатор Волгоградской области отметил, что поддерживает программу Дюкова как кандидата в президенты РФС и направления, которые он определил в качестве приоритетных для футбольного союза. "Особенно связанные с развитием детского и юношеского спорта, поскольку они являются самыми актуальными", – отметил Бочаров.

"Волгоград развивается, за последние годы город сильно изменился в лучшую сторону. Проведение матчей чемпионата мира – 2018 позволило создать качественно новую городскую среду вокруг "Волгоград Арены". Замечательная арена, развивается с точки зрения благоустройства и прилегающая к ней территория, это наследие чемпионата мира, безусловно, необходимо развивать", – сказал Дюков.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля. Дюков является единственным кандидатом.