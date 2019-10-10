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Александр Дюков: «РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов»

18:25

Глава РФС Александр Дюков на заседании совета при президенте по спорту заявил, что союз рассмотрит возможность создания фонда поддержки клубов. С таким предложением выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Сейчас у каждой компании и госкорпорации есть свой клуб, и они помогают своим клубам, — приводит ТАСС слова Дюкова. — Но при этом они активно принимают участие в управлении ими, и можно сказать, что качество управления растет. Потребуется достаточно серьезная работа по выделению (денег в фонд), но мы этот вопрос уже взяли в проработку и в ближайшее время доложим по этому. Очень важно, чтобы этот подход был эффективен с точки зрения использования средств.

Корпорации и частные компании будут переводить деньги в фонд, и очень важен вопрос создания такой системы управления. Она бы обеспечила эффективное и качественное использование тех средств, которые дальше будут из этого фонда направляться на поддержку различных клубов.

«Такой колхоз был бы более справедливым». Путин предложил распределять деньги компаний в спорте через фонд

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6986381

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